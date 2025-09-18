En Comú Podem reclama actuaciones provisionales para mejorar la accesibilidad en el Parque del Miracle

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de En Comú Podem Tarragona ha registrado una instancia en el Ayuntamiento para denunciar la inacción del gobierno municipal y reclamar medidas inmediatas en las escaleras que conectan la Vía Augusta con el Parque del Miracle y el Colegio del Miracle.

Estas escaleras siguen siendo un punto crítico de accesibilidad en la ciudad, aunque hace tiempo se pactó la instalación de una rampa mecánica, propuesta por En Comú Podem y aceptada por el gobierno. No puede ser que, otra vez, empiece el curso escolar sin ninguna novedad ni mejora. El Ayuntamiento tiene que asumir sus compromisos y cumplir aquello que se pacta. Tarragona no puede avanzar si la accesibilidad queda siempre relegada a un segundo plano», ha denunciado el concejal Toni Carmona.

Ante el inmovilismo, En Comú Podem exige información clara y detallada sobre el estado actual del proyecto y, al mismo tiempo, propone la instalación provisional de rieles laterales en las escaleras. Esta medida, económica y fácil de implantar, ya funciona en otras ciudades europeas y permitiría el paso de cochecitos y carros de la compra mientras no llega la solución definitiva.

«Ya es suficiente de dilaciones. La accesibilidad es un derecho y el gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado. Exigimos que se cumpla el pactado y que se actúe con urgencia en el Parque del Miracle», ha concluido Carmona.