«Tarragonitza't», la ruta sonora que invita a descubrir Tarragona a través de sus mercados

La Plaza Corsini es el punto final del itinerario sonoro y epicentro del Mercado Central de Tarragona.David Oliete

Tarragona cuenta con una nueva manera de recorrer sus calles y plazas: la ruta urbana “Tarragonitza't”, un itinerario sonoro que enlaza mercados, mercadillos y algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad. A través de diez capítulos disponibles en línea, cualquier persona puede seguir el recorrido con el móvil y dejarse acompañar por una narración que combina ficción, humor y referencias históricas y patrimoniales.

La propuesta ha sido impulsada por Mercados de Tarragona y desarrollada por Itinere, Turismo y Cultura S.L., en el marco del proyecto Tarragona Centre Comercial Obert, financiado por los fondos europeos Next GenerationEU.

El objetivo de “Tarragonitza't” es acercar la historia y el valor cultural de los mercados tarraconenses al conjunto de la ciudadanía y, al mismo tiempo, dar visibilidad al comercio de proximidad. También busca generar nuevos flujos entre los mercados y los principales ejes patrimoniales y comerciales de la ciudad.

El recorrido arranca en Pla de la Seu y finaliza en la Plaza Corsini, delante del Mercado Central. Durante las fiestas de Santa Tecla, se hicieron dos sesiones guiadas que reunieron cerca de unos ochenta participantes, arrancando la iniciativa con una buena acogida.

La ruta sonora cuenta con la voz de Helena Tarragó, los guiones de Xavier Mejuto y Adrià Cuartielles —que también ha aportado el asesoramiento histórico—, el diseño sonoro de Quim Espinosa y la coordinación de Paula Alabart.

Los diez capítulos ya se pueden escuchar libremente a través de la web del proyecto: https://tcco.mercatsdetarragona.cat/accions/ruta-tarragonitzat