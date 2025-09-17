«Tarragona, los pasteleros os queremos»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Un día al año los pasteleros de la ciudad declaran su amor hacia Tarragona y los tarraconenses. Esta jornada, desde hace más de una década, es cuando se ofrece el pastel de Santa Tecla. «Es una manera de dar las gracias a los ciudadanos que nos visitan y nos compran cada domingo y de decir 'os queremos Tarragona'», expresaba ayer Josep González, presidente del gremio de pasteleros de Tarragona.

Este acto festivo cada vez es más popular. Antes de las 18 horas mucha gente ya hacía cola en la plaza Corsini para hacerse con un trozo de pastel. En medio de un ambiente festivo y distendido, familias con pequeños y gente mayor iba recogiendo el dulce con el ticket de rigor. «Venimos cada año el grupo de amigas. Siempre lo hemos hecho, desde que se hacía en la plaça de la Font. Cada vez viene más gente», comentaba Montse. Saboreaba el pastel con Mari Carmen, Mercè y Montse. «Es una tradición muy bonita. Alguna vez hemos venido con los hijos o nietos, pero ahora siempre venimos juntas», explicaban. Ellas hacían una valoración positiva del sistema de tickets. «Vienes por la mañana, lo coges y ya está. Está más organizado que antes», sentenciaban. Igual que Inés y Joana, que también lo disfrutan siempre juntas. «Mucho mejor con los tickets», decían.

Los pequeños gozan

En la plaza se juntaba la voz de la experiencia y los tarraconenses más pequeños. Uno destacaba por encima de todos, sentado sobre la mesa, devorando el dulce que le servía la abuela. «Soy de Tarragona de toda la vida y nunca había venido. Hasta que lo tuvimos. Desde que nació que venimos y ya es una tradición que le inculcamos», explicaba Isa Rovira, acompañada por toda la familia. Un caso parecido al de Marc, padre de dos hijos. «Somos de Torreforta. Los recogemos en el colegio y venimos cada año. Es una tradición más para compartir y disfrutar», decía con un plato en la mano. Mientras tanto, los pasteleros y miembros de los grupos municipales iban ofreciendo los trozos de pastel. «La verdad es que triunfamos y el año que viene tendremos que aumentar las raciones. También nos gustaría triunfar durante todo el año en nuestras tiendas», comentaba González. Este acto se empezó a organizar hacia principios de siglo con 14 pastelerías. Pero con el paso de los años la participación fue menguando. «Hace tres años solo éramos dos. Después de luchar un poco conseguimos asociar a pastelerías más jóvenes, que hace poco que han abierto. ¡Y ahora esto da gusto!», concluía.