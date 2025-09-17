La Tarraco Arena estará patrocinada por CaixaBank

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Apic Media, empresa gestora de la hasta ahora conocida como Tarraco Arena Plaça, y CaixaBank han firmado un acuerdo de patrocinio por cuatro años. El pacto incluye es el cambio de nombre del equipamiento, que pasa a llamarse CaixaBank Tarraco Arena.

Su director, Jesús Féliz, ha afirmado que con la colaboración del banco se convierten en un «referente del sur de Cataluña» y que se podrá dar un «salto cualitativo en la programación». Féliz ha afirmado que quieren seguir compaginando los espectáculos culturales con los acontecimientos privados y ha adelantado que de cara al 2026 ya tienen cerrada la presencia de cuatro multinacionales. Las dos partes no han hecho públicas las condiciones económicas del acuerdo. El inmueble es propiedad de la Diputació de Tarragona.