‘La Simfonia dels Herois’ llega a Tarragona con un concierto solidario

El Teatro Tarragona acogerá el concierto La Simfonia dels Herois el próximo 18 de octubre. Se trata de un proyecto musical solidario impulsado por el grupo Dorigen con el objetivo de dar visibilidad y apoyo a los pacientes con tumores cerebrales y recaudar fondos para la investigación médica. La actuación se incluye dentro de la temporada de otoño de Artes Escénicas de TGN Cultura y reunirá sobre el escenario la banda de rock Dorigen, la orquesta Ars Médica del Colegio de Médicos y el Cor Gregal dels Lluïsos de Gràcia. «Se trata de una gran causa acompañada de cultura, una sinergia que siempre funciona fantásticamente bien,» remarcó ayer a la consellera de Cultura, Sandra Ramos, durante la presentación del acontecimiento.

El concierto estará precedido por un acto previo el 12 de octubre en la sala 17 del Ocine Les Gabarras, donde la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) ofrecerá un repertorio de bandas sonoras de Hans Zimmer y John Williams, acompañadas de proyecciones de las películas correspondientes. Acto seguido se visualizará el documental La Simfonia dels Herois, dirigido por Josep Serra y Marc Juan, que explica el origen de la iniciativa. «Estoy mucho agradecido que Tarragona pueda acoger estos acontecimientos. Mi hermana fue una de las participantes, y pudo vivir algunos de sus mejores momentos gracias a esta iniciativa», expresó Josep Eduard Príncep, impulsor del acto.

La idea nació de la mano del doctor Andreu Gabarrós, músico y jefe de neurocirugía del Hospital Universitario de Bellvitge. «A lo largo de los años he conocido pacientes con quienes compartía la pasión por la música. Algunos eran profesionales, otros aficionados, pero la música nos vinculaba. Siempre decíamos ‘tenemos que hacer alguna cosa’, y así surgió el disco», explicó. El álbum, publicado el año 2023, dedica una canción a cada uno de los nueve pacientes participantes y culmina con una pieza colectiva que da nombre al proyecto.

Este se estrenó en el Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat en un concierto con la participación de artistas como Ramon Mirabet, Manu Guix, Marina Rosell, Estopa, Gerard Quintana, Carles Benavent y Antonio Orozco. Desde entonces, las canciones han pasado por diferentes escenarios de Cataluña, dando continuidad al proyecto con una gira solidaria que llegará a la ciudad de Tarragona este octubre. Les entradas, con precios de 15 y 20 euros, ya se pueden adquirir a través de la web entrades.tarragona.cat.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia Ars in Health de l'Institut Català de la Salud, y cuenta con el apoyo del Instituto Català d'Oncologia i de l'Institut de Investigación Biomédica de Bellvitge, destinatario de los beneficios recaudados.