El plenario de Tarragona votará limitar el acceso de vehículos a la plaza de la Font

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este viernes, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Tarragona debatirá la modificación de la Ordenanza general de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos de Tarragona con la finalidad de mejorar las operaciones de carga y descarga en el municipio.

La consejera de Movilidad, Sonia Orts ha explicado que «desde el gobierno municipal impulsamos estos cambios con el fin de agilizar las zonas de carga y descarga en el municipio y limitar el acceso de vehículos en la plaza de la Font. La ciudadanía nos lo había pedido y ahora será una realidad».

La modificación de este viernes incluye varias novedades en torno a la gestión de las zonas de carga y descarga. Por una parte, se incorpora la prohibición de realizar actividades de carga y descarga en la plaza de la Font, y sólo se podrá acceder en vehículo en casos excepcionales y mediante autorización expresa. En este sentido, Orts ha destacado que «queremos preservar este espacio emblemático de nuestra ciudad. El tráfico que hay ahora en algunos momentos del día es un problema, tanto para los vecinos como para los visitantes».

Por otra parte, se creará una numeración específica por cada zona de carga y descarga, y se impulsará el control a través de sistemas telemáticos. El despliegue de este sistema se irá haciendo paulatinamente, a medida que se vaya haciendo la instalación. Una vez ya esté en funcionamiento, se retirará la obligación de poner comprobantes horarios en los vehículos que hacen uso de la zona de carga y descarga.

También se modifica el tiempo máximo en que se puede estacionar en zonas de carga y descarga. Los vehículos con un peso técnico máximo autorizado (PTMA) de hasta 3,5 toneladas tienen 30 minutos como máximo, y los vehículos con un PTMA superior a 3,5 toneladas tienen 60 minutos como máximo. Estos plazos no se podrán prorrogar con títulos sucesivos. Aun así, se incorpora la posibilidad de ampliar una hora los horarios de carga descarga mediante autorización expresa.

Además, la ordenanza también incorpora que los titulares de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad podrán aparcar una hora en zonas de carga y descarga.

Si el consejo plenario aprueba las modificaciones propuestas por el equipo de gobierno, se iniciará del periodo de información pública y audiencia de los interesados por un periodo mínimo de treinta días. En caso de que se reciban reclamaciones o sugerencias el Consejo Plenario tendrá que votar la aprobación definitiva. Si no hay reclamaciones, el acuerdo ya será definitivo.