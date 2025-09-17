Política
La moción de Junts para «regular» el padrón despierta las críticas de ECP
Los juntaires piden protocolos de verificación de residencia
El grupo municipal de Junts per Catalunya propondrá, en el pleno de este viernes, la creación de una ordenanza del padrón para «combatir el fraude y las irregularidades en las inscripciones». A través de una moción, defenderán que se fijen «protocolos de verificación de residencia y se establezca un régimen sancionador para las falsedades». Asimismo, instan a situar el arraigo y los años de empadronamiento en Tarragona como «criterio de preferencia en el acceso a la vivienda pública». «Ocupar un inmueble de manera ilegal no puede ser la puerta de entrada a recursos públicos», afirma el portavoz juntaire, Jordi Sendra.
Esta propuesta ha despertado a las críticas del grupo municipal de En Comú Podem, quien considera que la moción «criminaliza a las personas». Ayer, en rueda de prensa, su portavoz, Jordi Collado, aseguró que Junts pide «regular una cosa que ya está regulada» y quiere «ir mucho más allá de lo que dice la Ley Estatal con el empadronamiento y no para garantizar derechos, sino para cuestionarlos». El edil mostraba desconcertado por el posicionamiento de la formación soberanista, a quién acusó de «copiar la estrategia de Aliança Catalana». Por otra parte, Collado explicó que se han creado «varias comisiones» para mejorar el protocolo de empadronamiento en la ciudad y «se han hecho avances». En este sentido, recordó que es un «metraderecho» que garantiza el acceso a la escuela, la sanidad y los servicios sociales.
Este viernes, ECP también presentará una moción para reclamar un protocolo riguroso y operativo de refugios climáticos. «No podemos permitir que la ciudad esté desprotegida ante la crisis climática», advirtió el consejero Toni Carmona.