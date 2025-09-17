La militancia de ERC votará su alcaldable el 4 de octubre

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La militancia tarraconense de Esquerra Republicana de Cataluña decidirá el 4 de octubre el suyo alcaldable. Les primarias se disputarán entre dos candidatos: Xavi Puig i Saül Garreta. Dos hombres que representan dos proyectos para el partido en la ciudad, uno continuista y uno nuevo.

En los últimos meses los militantes han crecido en Tarragona, arrastrados por los dos candidatos y con la mirada fijada en las primarias. En este sentido, la elección de la fecha de la votación ha levantado polvareda. Según ha podido saber Diario Más, algunos de los nuevos militantes no podrán votar, ya que se tienen que cumplir tres meses dentro del partido antes de poder tener derecho al voto. Desde la candidatura de Jarrete este hecho se considera salir en desventaja. «No queremos hacer guerra con eso. Ahora es el momento de la militancia, que ellos decidan. Queremos que sea una fiesta de la democracia. Eso no pasa a muchos otros partidos. EN ERC, sí», expresa Saül Garreta. Desde el partido se explica que la convocatoria ha seguido los procedimientos habituales y que el reglamento de las primarias ha sido validado por la sede nacional. Ahora, los dos candidatos tendrán que presentar los avales necesarios, 50, para poder participar.

Dos modelos

Jarrete, expresidente del Puerto de Tarragona, dio apoyo a la candidatura de Oriol Junqueras para presidir el partido. En cambio, Puig confió en Fuego Nuevo y últimamente ha sido muy crítico con algunas políticas adoptadas por Junqueras. El presidente del partido vio positivo que se presenten las dos candidaturas. Sea como sea, será la militancia republicana quien decidirá en pocas semanas quién será el jefe de filas para las próximas municipales.