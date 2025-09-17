El Estado licita por 9,1 MEUR las obras en Tarragona del carril bici de la N-340 y las pantallas acústicas del A-7

El futuro carril bici de la N-340 irá desde la Vía Augusta hasta la Mora y, en una segunda fase, llegará hasta el municipio de Altafulla.Gerard Marti Roig

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 9,1 millones de euros (IVA incluido) un contrato para ejecutar las obras de los carriles de peatones y bicicletas del km 1160 en el 1160,8 y del km 1165,2 en el 1171,4 de la carretera N-340, así como la instalación de pantallas 1161,3 en el 1163,5, todo eso en Tarragona capital.

El proyecto contempla tres actuaciones que dan respuesta a actuales demandas y necesidades: por una parte, la construcción de un carril de peatones y bicicletas en la N-340 entre el enlace con autovía A-7 en el nordeste de Tarragona y el límite del municipio de Tarragona con Altafulla; en segundo lugar, la construcción de un carril para peatones y bicicletas en la carretera N-340 en torno al puente sobre el río Francolí; y, por último, el apantallamiento acústico de los dos bordes de la autovía A-7 en el primer cinturón de Tarragona. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el BOE.

El auge de la bicicleta

La situación de la N-340 en los tramos señalados, muy próximos al mar, ha provocado que en su entorno se hayan desarrollado numerosas urbanizaciones residenciales, cuyo uso ha evolucionado a primera vivienda. Por este motivo, la demanda de tráfico de peatones y de bicicletas está creciendo exponencialmente.

En el sur de Tarragona, los tramos de la carretera N-340, especialmente los situados cerca del núcleo, han adquirido un carácter marcadamente urbano. Son tramos que dan acceso a urbanizaciones residenciales y polígonos industriales que provocan un uso preferentemente urbano con muchas intersecciones a nivel. Destacan también los numerosos transportes públicos que circulan por la carretera y el relevante uso de peatones.

Por otra parte, el tramo más antiguo de la travesía de lo A-7 tiene actualmente un carácter marcadamente urbano con edificaciones dedicadas, prácticamente íntegramente, en primera vivienda y equipamientos; soportando niveles importantes de ruido.

Estas actuaciones, entre otros, quedaron recogidas en el convenio en que en noviembre de 2023 suscribieron el Ministerio y el Ayuntamiento de Tarragona, por la cual se ceden al municipio hasta 15 km repartidos en varios tramos de las carreteras N-340, N-340A y T-11, actualmente de titularidad estatal, una vez se ejecutan de actuaciones por parte del Ministerio con una inversión estimada de 13 millones de euros (IVA incluido).