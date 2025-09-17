Cultura
Laura Grau serà la padrina del pilar caminant 2025 dels Xiquets del Serrallo
La creadora de contingut i castellera dels Moixiganguers d'Igualada, guardonada amb el Premi Sonor 2025, viurà en primera persona la baixada del pilar caminant de Santa Tecla.
Els Xiquets del Serrallo ja han anunciat qui serà la padrina del pilar caminant 2025: la comunicadora i creadora de contingut Laura Grau. Castellera dels Moixiganguers d’Igualada, Grau ha estat reconeguda aquest any amb el Premi Sonor 2025 i es convertirà en protagonista d’un dels moments més emblemàtics de les festes de Santa Tecla.
La padrina viurà en primera persona la tradicional baixada del pilar caminant, un dels actes més esperats i multitudinaris de les festes tarragonines, que cada any omple de públic el recorregut des de la Catedral fins al Pla de la Seu i el Serrallo.
Amb aquest nomenament, els Xiquets del Serrallo volen destacar la trajectòria de Laura Grau, que combina la seva faceta de creadora de contingut amb el compromís casteller.