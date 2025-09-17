El ICIQ elabora un nuevo método electroquímico para luchar contra las infecciones persistentes

Imagen de uno de los investigadores del ICIQ que ha llevado a cabo la investigación|búsqueda.ICIQ

Un equipo liderado por la profesora Beatriz Prieto-Simón en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) ha desarrollado una nueva manera de monitorar el crecimiento de los biofilmes bacterianos, utilizando herramientas electroquímicas simples y de bajo coste. Este avance podría abrir la puerta al seguimiento en tiempo real de cómo los tratamientos con agentes antibacterianos o el uso de antibióticos afectan a los biofilmes, conocidos por su resistencia a los procedimientos médicos.

Los biofilmes son agrupaciones de bacterias que se adhieren a superficies y quedan envueltos en una capa protectora producida por los mismos. Aunque son comunes a la naturaleza, también están asociados a problemas de salud graves. Pueden formarse en heridas crónicas, donde dificultan la cicatrización, o adherirse a dispositivos médicos, aumentando el riesgo de infección y de romper el aparato.

Lo más preocupante es que los biofilmes pueden resistir tratamientos antimicrobios hasta mil veces más que las bacterias libres, contribuyendo al reto global de la resistencia antimicrobios. Por eso, detectarlos y monitorarlos de manera precoz es esencial para prevenir infecciones persistentes.

El equipo del ICIQ ha desarrollado unos sustratos de silicio mesoporoso carbonizado (C-pSi) que tienen una doble función: actuar como superficie para el crecimiento de biofilmes y como electrodos capaces de detectar el desarrollo mediante señales electroquímicas.

Con técnicas como la voltaperometria cíclica y la espectroscopia de impedancia electroquímica, los investigadores han conseguido capturar patrones electroquímicos característicos vinculados al crecimiento de los biofilmes.

Lo más relevante de esta investigación es que estas medidas pueden hacerse con dispositivos asequibles y portátiles, cosa que abre la posibilidad de aplicaciones al punto de atención médica.