ERC propone varias medidas para prevenir futuros incendios en Tarragona

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona presentará al próximo consejo plenario una moción para impulsar la cultura forestal con el objetivo de preservar y reforzar la resiliencia de los bosques ante el incremento del riesgo de incendios provocado por el cambio climático.

Los republicanos alertan que la Anilla Verde de Tarragona es uno de los espacios más vulnerables de Cataluña y que, en caso de un gran incendio, se verían amenazadas urbanizaciones, campings, barrios, vías principales como la AP-7, la A-7 y la N-340, así como el polígono químico norte. Ante de este escenario, ERC defiende que la mejor respuesta es la prevención y la gestión activa del territorio. Es por eso que desde de ERC proponen medidas como la planificación de intervenciones forestales con Bomberos y entidades ecologistas, la recuperación del pasturaje con rebaños de cabras, el fomento de especiesmás resistentes al fuego y líneas de ayudas para la gestión forestal en terrenos privados. También plantean incentivar actividades agrarias para recuperar el mosaico agroforestal histórico.

«El riesgo de incendios de sexta generación es una amenaza real y no podemos esperar. Tarragona necesita un acuerdo de ciudad urgente, programado y valiendo para proteger nuestros bosques y la seguridad de la ciudadanía», ha subrayado el portavoz adjunto de ERC, Xavi Puig.

El grupo municipal de ERC también llevaráal pleno una moción para defender la creación artística humana y establecer límites al uso de la inteligencia artificial (IA) en los encargos públicos del Ayuntamiento de Tarragona. Esta iniciativa quiere evitar que los carteles institucionales, campañas e imágenes oficiales sean generados íntegramente por IA y al mismo tiempo garantizar la contratación de artistas y diseñadores locales.

Hay que ser pioneros en iniciativas como esta, ya que la IA transformará nuestra manera de trabajar y crear, por lo tanto, hay que encontrar mecanismos para protegernos. La IA puede ser una herramienta útil, pero no puede sustituir nunca el talento humano ni la creatividad propia. Si hacemos un mal uso, desvirtuamos la identidad cultural y precarizamos todavía más el sector artístico», ha advertido la portavoz de ERC, Maria Roig. En este sentido, ha defendido que «el Ayuntamiento tiene que ser ejemplar y comprometerse a proteger los autores y autoras de nuestro territorio, reconociendo su trabajo y fomentando la visibilidad».

Los republicanos también han anunciado que asumirán tres mociones más en el próximo plenario: una moción de apoyoa los ayuntamientos de la Catalunya Norte, elaborada por la Associació Angelets de la Terra; la moción de adhesión al Pacte Nacional per la Llengua, impulsada por el Departamento de presidencia de la Generalitat de Catalunya y una moción en apoyoal derecho a morir dignamente, presentada por la Federació de Municipis de Catalunya.