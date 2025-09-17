CaixaBank será la patrocinadora de la Tarraco Arena los próximos años

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

CaixaBank pasa a ser el patrocinador de la Tarraco Arena para los próximos cuatro años. Apic Media, la empresa gestora del edificio, ha llegado a un acuerdo con el banco y la antigua plaza de toros se llamará CaixaBank Tarraco Arena. «Afianzamos nuestro compromiso con la cultura, la música y el desarrollo económica de Tarragona», explicó ayer Josep Maria Gonzàlez, director territorial de CaixaBank en Cataluña, en el acto de presentación del patrocinio.

El acuerdo permitirá a los clientes del banco disfrutar de ventajas exclusivas a la hora de comprar entradas para los espectáculos que se hagan en el recinto. «Nos faltaba un acompañante como CaixaBank, por la credibilidad que nos da una compañía así», explicó Jesús Feliz, director de Tarraco Arena. Les dos partes no han hecho públicas las condiciones económicas del acuerdo. «Tenemos una visión compartida sobre el futuro de la cultura y creemos en su poder para favorecer la cohesión social», apuntó Gonzàlez.

La voluntad de la organización es seguir compaginando los espectáculos culturales habituales con acontecimientos privados de empresas, de más de un millar de personas, algunas de las cuales ya están cerradas por el próximo año. «Estamos trabajando en un proyecto para mejorar la calidad de la experiencia del público. Hace 13 años que gestionamos el recinto y queremos seguir creciendo», expresó Feliz.