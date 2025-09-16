Diari Més

Nueva campaña para controlar el uso del cinturón, de los sistemas de retención infantil y del casco

La Guardia Urbana de Tarragona la llevará a cabo del 15 al 21 de septiembre  

Imagen de archivo de un agente de la GUT.

Imagen de archivo de un agente de la GUT.

La Guardia Urbana de Tarragona colabora con el Servicio Catalán de Tráfico en una campaña de control y vigilancia de la seguridad pasiva, como el uso del cinturón, los sistemas de retención infantil y el casco. Esta se llevará a cabo del 15 al 21 de septiembre.

Con esta nueva campaña lo que se pretende es reducir a las víctimas de accidentes de tráfico, minimizar las consecuencias físicas en el caso de accidente y para recordar la importancia de utilizar estos dispositivos y de cómo hacerlo correctamente.

Los sistemas de seguridad pasiva reducen considerablemente el riesgo de lesiones en caso de accidente y aunque son obligatorios, muchas personas todavía olvidan el uso de estos dispositivos. Por eso son necesarias estas campañas de concienciación sobre la importancia de estos elementos y que al mismo tiempo también permite detectar a las personas infractoras.

Esta campaña, como el resto, se llevará a cabo a través de controles de tráfico estáticos y dinámicos y con agentes uniformados y de paisano.

