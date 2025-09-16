Nueva campaña para controlar el uso del cinturón, de los sistemas de retención infantil y del casco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona colabora con el Servicio Catalán de Tráfico en una campaña de control y vigilancia de la seguridad pasiva, como el uso del cinturón, los sistemas de retención infantil y el casco. Esta se llevará a cabo del 15 al 21 de septiembre.

Con esta nueva campaña lo que se pretende es reducir a las víctimas de accidentes de tráfico, minimizar las consecuencias físicas en el caso de accidente y para recordar la importancia de utilizar estos dispositivos y de cómo hacerlo correctamente.

Los sistemas de seguridad pasiva reducen considerablemente el riesgo de lesiones en caso de accidente y aunque son obligatorios, muchas personas todavía olvidan el uso de estos dispositivos. Por eso son necesarias estas campañas de concienciación sobre la importancia de estos elementos y que al mismo tiempo también permite detectar a las personas infractoras.

Esta campaña, como el resto, se llevará a cabo a través de controles de tráfico estáticos y dinámicos y con agentes uniformados y de paisano.