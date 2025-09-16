Muere Francesc Xammar, cura durante muchos años en la Floresta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Francesc Xammar murió ayer en Barcelona. Xammar llegó a Tarragona en 1966 y trabajó comprometido con la ciudad de Tarragona y muy especialmente con los sectores más vulnerables como cura, pero también como activista, líder vecinal y formando parte del primer consistorio democrático, después de la dictadura, como concejal, de 1979 a 1983. Trabajó sobre todo en el barrio de la Floresta y dedicó su vida a la lucha por los derechos humanos y llevó a cabo una gran labor social. En 2023 el Ayuntamiento lo declaró hijo adoptivo de la ciudad.

Ayer la ciudad lloró su pérdida y muchas entidades y ciudadanos expresaron su pésame. Xammar también fue el co-fundador e inspirador de los Comités Òscar Romero, y durante largos años mantuvo un estrecho vínculo con las comunidades eclesiales de base y las instituciones de la Compañía de Jesús de varios países de Centro América y Latín América, haciendo estancias regulares sobre todo en Nicaragua. En 2022 se despidió de Tarragona y se trasladó a Barcelona.

El Ayuntamiento y los grupos municipales del consistorio también mostraron ayer su pésame y elogiaron su figura como referente. El sábado, a las 17 horas, la parroquia de Torreforta acogerá una misa en memoria de Xammar presidida por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.