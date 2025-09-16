Diari Més

Muere Francesc Xammar, cura durante muchos años en la Floresta

Fue consejero e hijo adoptivo de la ciudad

Xammar, en el centro, recogiendo el título de hijo adoptivo.

Xammar, en el centro, recogiendo el título de hijo adoptivo.Ayuntamiento de Tarragona

Francesc Xammar murió ayer en Barcelona. Xammar llegó a Tarragona en 1966 y trabajó comprometido con la ciudad de Tarragona y muy especialmente con los sectores más vulnerables como cura, pero también como activista, líder vecinal y formando parte del primer consistorio democrático, después de la dictadura, como concejal, de 1979 a 1983. Trabajó sobre todo en el barrio de la Floresta y dedicó su vida a la lucha por los derechos humanos y llevó a cabo una gran labor social. En 2023 el Ayuntamiento lo declaró hijo adoptivo de la ciudad.

Ayer la ciudad lloró su pérdida y muchas entidades y ciudadanos expresaron su pésame. Xammar también fue el co-fundador e inspirador de los Comités Òscar Romero, y durante largos años mantuvo un estrecho vínculo con las comunidades eclesiales de base y las instituciones de la Compañía de Jesús de varios países de Centro América y Latín América, haciendo estancias regulares sobre todo en Nicaragua. En 2022 se despidió de Tarragona y se trasladó a Barcelona.

El Ayuntamiento y los grupos municipales del consistorio también mostraron ayer su pésame y elogiaron su figura como referente. El sábado, a las 17 horas, la parroquia de Torreforta acogerá una misa en memoria de Xammar presidida por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

