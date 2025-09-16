El Ayuntamiento de Tarragona proyecta una remodelación integral del Teatro Auditorio Camp de Mart

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Teatro Auditorio Camp de Mart es un espacio «estratégico» para Tarragona, asegura a la consejera de Cultura del Ayuntamiento, Sandra Ramos. Por este motivo, el consistorio planea hacer una remodelación integral que permita «sacar el máximo rendimiento» a este equipamiento. De hecho, en el presupuesto municipal de este 2025 hay reservada una partida de 180.000 euros para la elaboración del proyecto.

«Ya hemos empezado a trabajar la propuesta», explica la segunda teniente de alcalde, quien detalla que el coste total de la reforma se acabará de definir en el documento final. Eso sí, avanza que las intervenciones se tendrán que hacer por fases, tal como se está haciendo con el Teatre Metropol. «Abordar inversiones de este tipo requiere mucho dinero y hacerlo todo de golpe es muy complejo», señala Ramos, quien apunta que las obras se irán ejecutando «en función de lo que consideramos que es más prioritario».

En este sentido, la consejera recuerda que el Ayuntamiento ya tiene prevista una primera actuación para mejorar la evacuación de incendios y la accesibilidad al Teatro Auditorio Camp de Mart. Lo proyecta contempla la construcción de una pasarela para vehículos que conectará directamente el escenario con la avenida Maria Cristina, una instalación que servirá para facilitar la carga y descarga de materiales para la celebración de los espectáculos.

Sin embargo, se rehabilitarán las cubiertas para evitar futuras filtraciones de agua y se colocarán barandillas en forma de U invertida en las escaleras de todas las graderías, que incluirán una iluminación tenue. Por otra parte, se repararán las patologías estructurales que presenta el edificio en diferentes puntos por oxidación y corrosión. Ramos indica que el 28 de septiembre se iniciarán las obras, que costarán 383.835,08 euros y durarán seis meses.

Creación artística

Este será el primer paso de una remodelación integral que tiene que permitir «activar muchos espacios que están desperdiciados actualmente». La consejera de Cultura considera que es un «muy buen espacio para trabajar temas de creación artística» y, por lo tanto, parte de los edificios «se podrían poner a disposición de las compañías de teatro para formaciones, ensayos y otras actividades que den vida al equipamiento durante todo el año».

Con esta intervención también se quiere hacer crecer el festival que se celebra cada verano: «Necesitamos que el espacio esté en buenas condiciones y ahora mismo no lo está». El Ayuntamiento quiere consolidar Tarragona «como la capital cultural que es» y su estrategia pasa para potenciar equipamientos como el Teatro Auditorio Camp de Mart, con capacidad para 1.800 personas.