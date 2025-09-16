El juego de mesa que entusiasmará a los ‘tecleros’

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La Reliquia de Santa Tecla es un juego de cartas y dados que tiene como objetivo conseguir las Reliquias principales. Es decir, el Brazo de Santa Tecla, el Toque de campanas y la Palma del martirio. Para hacerlo, los jugadores tienen que utilizar el ingenio, pero también confiar en la suerte y apostar por la cooperación. «El más chulo del juego es que hay un punto que no lo puedes controlar, pero también que hay un elemento cooperativo imprescindible: para construir al Séquito, necesitas la participación del resto de jugadores», explica Marc Domec. Él es el autor de la dinámica del juego y se ha enredado en esta aventura teclera junto con Júlio Aliau, autor de las ilustraciones y el diseño gráfico.

El juego consta de 108 cartas y 2 dados personalizados, y son representados todos los elementos del Séquito, así como otros elementos festivos como la Música, la Comida o los Bailes Hablados. Jugar, explican sus inventores, es sencillo: «Primero está la fase de La Crida, que consiste en la preparación del mostrador con las Cartes del Ball. Después, viene La Tronada o lanzamiento de los dados pirotécnicos. El primer jugador que saque el Botafoc encenderá la Tronada y la partida. La tercera fase es la del Seguici, en la cual hay que ir aparejando cartas hasta la Entrada, donde se compran las Reliquias».

El juego está pensado para que jueguen de 2 a 6 personas, y tiene una duración aproximada de 45 minutos. Los tecleros, afirman Júlio y Marco, «lo disfrutarán que flipas» pero también aseguran que las personas que no estén tan inmersas disfrutarán igualmente. Incluso han contemplado una versión reducida para que jueguen los chiquillos pequeños, que también puede utilizar las cartas como un juego de memoria tradicional y jugar a aparejarlas.

Júlio y Marco, que presentan el juego bajo la marca comercial de Mel i Mató con la idea de comercializar otros productos, explican que, antes de ponerlo en venta, lo han podido testar con jugadores voluntarios. «Hemos visto que es muy divertido y que hay un punto que, cuando el jugador tiene las herramientas necesarias, puede hacer que reine un poco el caos», explica Júlio. Marc, por su parte, detalla que han incorporado reglas que son guiños en la misma fiesta mayor: «Como, por ejemplo, en la Baixada de l'Àliga hay cambios de portadores, hemos hecho que en el juego haya cambios de cartas».

En cuanto a la imagen gráfica, Aliau explica que han apostado por los colores naranjas y amarillos en contraste con el azul oscuro «para representar la energía luminosa que hay durante las fiestas». Además, detalla, las ilustraciones «incorporan detalles como un ojo que salta, el Brazo que pierde el Tau... en referencia al dinamismo y al punto de caos que hay durante la fiesta».

La Reliquia de Santa Tecla se presentará este mismo martes a las 19 h horas al Antiguo Ayuntamiento. Hasta Santa Tecla tiene un precio de 23 euros (a partir del día 24, valdrá 25 euros) y se puede comprar en la web de Mel i Mató (www.jocsmelimato.cat), y a partir del día 17 de septiembre en el Estand de las fiestas y a las tiendas El Lloro de la Negrita, La Capona, El Soterrani y Reial Serveis Grafics.