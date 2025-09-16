Los alumnos de la Facultad de Educación y Psicología de la URV volverán al edificio reformado a partir del curso 2026-2027

La URV afronta la recta final de la reforma de la Facultad de Educación y Psicología, que acogerá estudiantes a partir del curso 2026-2027.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les obras de reforma y rehabilitación de la Facultad de Educación y Psicología de la URV del campus Sescelades (Tarragona) avanzan según el calendario previsto y en febrero de 2026 ya tendrían que estar terminabas, según indican desde la misma universidad.

En un inicio se había contemplado que los alumnos volvieran a las instalaciones a principios del próximo año, pero finalmente los estudiantes no pisarán las nuevas aulas hasta el curso 2026-2027.

El rector de la URV, Josep Pallarès, ha señalado que se hará una "gestión conjunta" del campus, una "optimización". De esta manera, alumnos de los grados de química podrían dar clases a la Facultad de Educación y Psicología, y los de este ramo podrían seguir algunas asignaturas en la de química.