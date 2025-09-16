Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los días 18 y 19 de septiembre, el vial de Urgencias del Hospital Universitario Joan XXIII permanecerá cerrado al tránsito rodado con el fin de llevar a cabo trabajos de mejora y asfaltado. En este periodo, el acceso provisional de vehículos en Urgencias se hará por la calle del Doctor Mallafrè Guasch, por el que también saldrá.

En la calle de Guillem Oliver se habilitará un paso de peatones protegido por garantirne la seguridad y se dispondrá de personal de apoyo para reforzar la información. El acceso de vehículos al aparcamiento no se verá afectado.

El sábado 20 de septiembre, el vial estará plenamente operativo con el tráfico restablecido. Con estas actuaciones se mejorará la circulación y la accesibilidad en el entorno inmediato del Servicio de Urgencias.