Un centenar de actividades conforman la programación de otoño de TarragonaJove

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La consejería de Juventud del Ayuntamiento de Tarragona ha presentado este martes la nueva programación de TarragonaJove para este otoño 2025, que ofrece más de 100 actividades y 3.200 plazas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 35 años.

El consejero de Juventud, Guillermo García de Castro, ha subrayado que «esta programación es fruto de la coorganización con más de 80 entidades y profesionales del territorio. Nuestro objetivo es ofrecer a la juventud espacios de formación, creación y ocio de calidad, con una mirada diversa y transformadora».

Siguiendo las demandas de los usuarios y usuarias del servicio, la gran apuesta de esta temporada es la cocina como eje central, con tres ciclos diferenciados y siempre en coorganización con entidades y profesionales del territorio.

Por una parte, el Aula de Cocina Saludable, dinamizada por Alba Molas, invitará a descubrir recetas creativas y accesibles para fomentar hábitos alimentarios sanos entre la juventud. También, colaboración con Tàrraco a Taula, el Aula de Cocina Creativa con Profesionales propondrá talleres con cinco chefs de renombre del territorio que mostrarán como transformar productos cotidianos en platos sorprendentes.

Destaca este otoño el Food Lab Kesse, el primer laboratorio culinario joven de Tarragona, producido por Aventura Steam y con la colaboración de Foodie11 (URV), Ànima Branding Digital, Biophenólics, HIU Restaurant, Espigoladors y MC Digital Lab, permitirá experimentar con la cocina del futuro desde una perspectiva científica, sostenible e innovadora.

Entre las actividades también estará el taller de romesco con el cocinero David Solé, del Restaurant El Barquet, incluido dentro del Congreso del Romesco, que se celebrará el 1 y el 2 de octubre en Tarragona.

Más allá de la gastronomía, la programación de otoño amplía horizontes y ofrece propuestas que conectan a la juventud con la cultura, el deporte y el crecimiento personal. Los espacios de juego y deporte incluyen tardes multideportivas y actividades vinculadas en el Festival TGN Juga, que convierten una edición más el ocio en una oportunidad de convivencia.

Las actividades culturales y artísticas siguen siendo también uno de los pilares de TarragonaJove, con el ciclo Cultura Kesse, talleres de danza, teatro, música y fotografía, y colaboraciones con otras programaciones de ciudad como el Festival SCAN, el Mes de la Salud Mental o la red de Centros Cívicos. En este ámbito destaca la presencia de la artista multidisciplinar a Beatriz del Monte (Bewis de la Rosa), que traerá a Tarragona el taller de performance Mueve tu gatx y una conversación abierta sobre cuerpo, territorio y transformación social.

La programación se completa con más de 50 talleres y actividades de creación en disciplinas como la costura, el audiovisual o las artes plásticas, y con las propuestas en trabajo, salud y educación impulsadas desde la Oficina Joven del Tarragonès que ponen a disposición de la juventud recursos, para la búsqueda de trabajo, la mejora de habilidades digitales, el bienestar emocional y la orientación vital.

Las inscripciones a las actividades se abren hoy, 16 de septiembre, en la web www.tarragonajove.org.