Becan un proyecto sobre la salud mental en los castillos

El proyecto titulado Rendimiento y bienestar psicoemocional en el mundo casteller: protocolo de actuación para la prevención y gestión de la salud mental en collas castelleras, planteado por la empresa especializada Psicosport, se ha llevado la cuarta Ayuda de investigación de temática castellera concedida por el Centro de Prospectiva y Análisis de los Castillos (CEPAC) y la Cátedra URV para el Estudio del Fet Casteller.

El jurado ha destacado respecto del proyecto escogido que «detrás hay un equipo potente y plantean una propuesta de aplicabilidad práctica que incluye la creación de material útil para cualquier grupo».

Psicosport es una empresa especializada en servicios de psicología aplicada al mundo del deporte con sedes en Barcelona, Tarragona y Andorra. Después del anuncio, la empresa ganadora dispondrá de quince meses para desarrollar el proyecto por el que han recibido la ayuda, con una dotación de 8000 euros.

De hecho, esta cuarta convocatoria de la ayuda estaba dedicada a definir protocolos para prevenir y actuar en el cuidado de la gestión psicológica y la salud mental de los diversos integrantes de las collas.