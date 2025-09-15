Sale a licitación el encargo para implantar la aplicación móvil de seguridad ciudadana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta mañana, el Ayuntamiento de Reus por encargo propio y de los ayuntamientos de Cambrils, El Catllar, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp y Tarragona ha publicado la licitación del contrato para dotarse de un sistema de gestión y de una aplicación móvil compartida de seguridad ciudadana que permita a la ciudadanía comunicarse de manera fácil e inmediata con los cuerpos de seguridad por motivos de seguridad o para pedir ayuda en situaciones de emergencia.

Sandra Guaita, alcaldesa de Reus, ha afirmado que «la licitación del encargo supone un paso decisivo para dotarnos de una aplicación útil y ágil, que tiene que mejorar la seguridad de la ciudadanía del territorio; y supone la concreción de unos características técnicas y funcionalidades que hemos acordado entre todos los municipios implicados para disfrutar de una herramienta que conecte la ciudadanía con la policía local de manera inmediata e innovadora».

Por su parte, Rubén Viñuales, ha destacado que «este anuncio supone un paso más para conseguir que la aplicación de seguridad sea una realidad el más bien posible». El alcalde ha asegurado que «con la puesta en marcha de esta aplicación se empezará un nuevo capítulo en la manera de entender y de abordar la seguridad».

El Ayuntamiento de Reus es el encargado de la tramitación del expediente de contratación de acuerdo con el convenio de cooperación firmado el pasado 28 de enero y que supuso el pistoletazo de salida de la licitación del contrato para el suministro, integración, implantación, soporte y mantenimiento de la aplicación móvil y el sistema de seguridad ciudadana.

La aplicación de seguridad

El sistema digital de seguridad se materializará con una aplicación para dispositivos móviles, gratuita y de fácil utilización que agilice las comunicaciones entre la ciudadanía y los cuerpos municipales de seguridad y, en definitiva, permita ofrecer una respuesta más rápida, eficiente y efectiva en casos de urgencia o de seguridad ciudadana.

Igualmente, el sistema digital de seguridad tiene que permitir una comunicación ágil entre los diferentes cuerpos de seguridad y crear así una red de cooperación interterritorial de los diferentes municipales con un sistema de gestión interna.

La aplicación permitirá enviar mensajes de alerta y hacer llamadas ante una emergencia ciudadana, las cuales estarán dirigidas automáticamente a la policía local más próxima, así como recibir información constante de los cuerpos municipales de seguridad. Sólo con finalidad de seguridad ciudadana, la aplicación tiene que permitir la transferencia de datos personales de la ciudadanía que puedan ser clave, así como la geolocalización del aviso.

El sistema también permitirá en sus comunicaciones la segmentación de las personas usuarias por perfiles y categorías con necesidades de seguridad diferentes como ciudadanía, comercio local, empresas, profesionales sociosanitarios, educadores, personas en situación de vulnerabilidad, etc.

El presupuesto base de licitación para los cuatro años de la duración prevista del contrato es de 904.032,41 euros, a repercutir entre todos los municipios implicados proporcionalmente en su población. El presupuesto incluye los costes de suministro e implantación, de soporte y mantenimiento en la nube; así como mejoras adicionales en consultoría y programación.

La implantación y suministro tiene una duración de 12 meses a partir del día siguiente de la formalización del contrato. Finalizada la implantación, se empezará a proporcionar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización prestado a la nube incluyendo las posibles mejoras por consultorías o programaciones de 3 años.