La pasarela de madera de la Tabacalera se eliminará y se colocará «un material más sólido»

El consistorio ha instalado vallas en el tramo de la pasarela más próximo a la calle Manuel de Falla porque se han roto unas maderas.Diario Más

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha decidido eliminar la pasarela de madera de la Tabacalera ante su mal estado. De hecho, la semana pasada, se produjo un agujero en el tramo más próximo a la calle Manuel de Falla.

«De momento, se han instalado vallas para evitar situaciones de peligro de manera inmediata», explican fuentes municipales. Esta medida, sin embargo, es provisional, ya que la idea del consistorio se acabar sustituyendo toda la estructura actual por «otro material más sólido», como podría ser grava o arena.

Los técnicos ya están preparando la redacción del proyecto para poder llevar a cabo las obras en los próximos meses. «Se quiere eliminar el peligro de la pasarela de punta a punta», indican desde el Ayuntamiento, que explica que la tarima presenta «defectos de diseño».

Esta plataforma se inauguró en mayo del 2012, junto con el jardín vertical de 3.200 metros cuadrados que se instaló en la fachada de la Tabacalera que toca en la avenida Vidal y Barraquer.

El proyecto, que costó 3,3 millones de euros, incluía también la creación de un espacio verde lúdico para la ciudadanía. El año 2020, el consistorio decidió desmantelarlo por su «grave» estado de degradación, hecho que suponía un riesgo para la ciudadanía por «insalubridad, suciedad y peligro de desprendimientos».

Ahora, ha llegado el turno de una pasarela que, desde hace tiempo, presenta deficiencias. Hay varias maderas que sobresalen y también hay algunos tramos que hundidos o que rebotan cuando camina la gente por encima.

Actuaciones pasadas

En los últimos años, el Ayuntamiento ha tenido que llevar a cabo varias actuaciones para arreglar la estructura. El año 2019, un camión de los Bombers pasó por encima de la pasarela cuando iba a extinguir un incendio y rompió una parte de la plataforma, que cedió con el peso del vehículo. La zona afectada estuvo cerrada durante cuatro meses hasta que los operarios municipales iniciaron los trabajos para repararla.

Se produjo un caso similar el año 2022, cuando una máquina del servicio de la limpieza pasó también por esta roquera y destrozó varias maderas. En aquel momento, el consistorio también acordonó la zona para prohibir el paso de la ciudadanía y, seis meses después, se rehabilitó este tramo del paseo.

Es habitual ver personas —gran parte de ellas con perros— paseando por el jardín de la Tabacalera, que se ha convertido en un espacio de encuentro y de descanso. Además, este espacio funciona como entrada a los diferentes módulos de la antigua fábrica, donde se encuentran la Capsa de Música, las instalaciones de Tarragona Impulsa o el Archivo y la Hemeroteca municipales.

En los próximos años, llegarán más equipamientos. Por ejemplo, en el almacén 5, donde se construirá el nuevo centro universitario de Euses. Se espera a que cursen 120 alumnos del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Por otra parte, el módulo 6 se convertirá en la sede del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Por lo tanto, se incrementará la afluencia de gente en este espacio y es necesario solucionar el mal estado de la pasarela actual para evitar cualquier posible accidente en el futuro.