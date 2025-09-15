Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El primer domingo de las fiestas de Santa Tecla finalizó ayer con el pasacalle de fuego para conmemorar el 40 aniversario del Drac de Sant Roc. Para celebrarlo, la colla tarraconense invitó a 9 dragones de toda Cataluña.

Aparte del dragón tarraconense, como grupos invitadas participaron: el Drac del Morell, el Drac de la Geltrú, el Drac Quintifoc de Sant Quintí de Mediona, el Cabrot del Vendrell, la Virgília de Torredembarra, el Drac de Valls, el Drac del Vendrell, el Basilisc de Mataró y el Drac de Reus.

El pasacalle empezó a las 20 horas en la plaza de la Font y se lució por las principales calles de la Part Alta hasta volver delante del Ayuntamiento, donde el público disfrutó de una espectacular encendida final. Durante el recorrido, también se hicieron grandes encendidas en espacios como la plaza de las Cols o la plaza del Rei, donde el público disfrutó mucho observando el espectáculo o bailando bajo las chispas.