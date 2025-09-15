Éxito rotundo del Mercat de Nit con 18.000 raciones y 6.000 consumiciones servidas

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La sexta edición del Mercado de Noche ha vuelto a batir su récord al convertirse en una de las citas más multitudinarias de las fiestas de Santa Tecla. Más de 8.000 personas llenaron el Mercado Central y la Plaza Corsini desde las ocho de la noche hasta la madrugada para disfrutar de una oferta gastronómica variada y de ambiente festivo.

En total, se superaron las 18.000 raciones de tapas servidas y se repartieron cerca de 6.000 consumiciones, unas cifras que reafirman el atractivo de esta propuesta. Una quincena de paradas del Mercat Central participaron con más de 40 tapas diferentes, mientras que la animación musical corrió a cargo de Gemma Polo, DJ Hacer G y JL Deejay. Uno de los momentos más especiales de la noche fue la aparición puntual del Carillón, que hizo bailar al público a ritmo del «Amparito Roca».

La presidenta de Mercados de Tarragona y consejera de Comerç, Montse Adan, remarcó «la buena respuesta del público y la implicación de los paradistas», aparte de destacar el aplaudido estreno de los desayunos de tenedor, celebrados el sábado por la mañana. En esta primera edición se sirvieron más de 900 raciones de callos, tortilla y butifarra, y según Adan, «seguro que volverán a aparecer en el programa de fiestas el próximo año».

Les paradas participantes

Se contó con la implicación de paradas como Carnisseria Meritxell, Carnicería Virgilio, Nipo Sushi, Peix Tinet, La Selecta, Cal Jan, Albert Ribot,entre otros. Además de la colaboración de OPP'92 Pescado Azul de Tarragona y el GALP Costa Daurada.

Los desayunos de tenedor estuvieron a cargo de Carnisseria Meritxell, Bardolet Cansaladers, Carns Bertran y La Selecta.

Fiesta también en Torreforta

El fin de semana festivo también se vivió intensamente en el Mercat de Torreforta. El viernes se repartió el tradicional pastel «Braç de Santa Tecla», con 600 raciones servidas gracias a la colaboración de ocho pastelerías de la ciudad. El sábado por la mañana, el mercado acogió la tercera edición del concurso de tortillas, que ya se ha convertido en una cita imprescindible en el barrio y que premió las tres mejores recetas.