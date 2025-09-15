El Mamapop solidario convertirá el Palau Firal i de Congressos de Tarragona en un guateque

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Mamapop aterrizará por tercer año consecutivo en Tarragona, donde el sábado 1 de noviembre estrenará su nuevo montaje. Este 2025 Mamapop viajará en el tiempo repasando las canciones míticas de los guateques de los años sesenta y setenta y convirtiendo el Palau Firal i de Congressos de Tarragona en una fiesta solidaria. Se versionarán canciones de Los Brincos, Los Bravos, Marisol, Miguel Rios, Los Mustang, Los Sírex, Muñeco Bravo, Fórmula V, Camilo Sesto, Jeannette, Albert Hammond y Julio Iglesias; entre otros.

Mamapop está formado por una base instrumental pop -rock acompañado por violines, violas y celos del la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de las Terres de Lleida. Con las voces de Paula Costes, Nerea García, Laura Roure, Anna Simon, Xènia Pérez, David Honrrubia, Toni Gilabert, Maria Fernández, Pol Simon y Nomís Lenam. Todo bajo la dirección musical de Josep María Bossa, pianista, guitarrista, compositor y productor del sello Bossa Records. En total, habrá más de una treintena de profesionales sobre el escenario para disfrutar de una producción única e inédita.

Una vez más, todos los beneficios conseguidos al concierto de Mamapop se destinarán a la investigación en cáncer de mama en el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). El concierto coincide con el vigésimo aniversario del IISPV y se celebra con una investigación en marcha en torno a la relación entre obesidad y cáncer de mama gracias a los fondos conseguidos con el concierto solidario. El promotor y director artístico de Mamapop, Manel Simon, ha destacado que «es un orgullo estrenar el nuevo montaje en Tarragona y poder hacerlo sabiendo que hay una profesional que puede trabajar en la investigación en torno al cáncer de mama gracias al apoyo a esta iniciativa por parte de la sociedad tarraconense».

La Dra. Elisabet Vilella, subdirectora del Institut d'Investigació Saniàaria Pere Virgili, ha explicado que «las investigaciones ya están ofreciendo resultados que se han presentado en varios congresos. En este sentido, y de una manera preliminar, podemos afirmar que los resultados de los experimentos, están validando la hipótesis planteada, la cual buscaba conexiones entre la obesidad y el cáncer de mama. La evolución del proyecto continúa ligada a la obtención de financiación. En estos momentos, por ejemplo, estamos pendientes de una resolución de una ayuda solicitada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)».

Por su parte, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha remarcado el compromiso de la Diputació «con la cultura, la investigación y la solidaridad». «Mamapop va más allá, es un espectáculo movilizador de conciencias», ha añadido.

La cita solidaria se ha presentado este lunes en la sede del IISPV y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicado que «el Mamapop nació para sensibilizar y movilizar la ciudadanía en contra el cáncer de mama, y lo hace mediante el idioma universal de la música. Y este entusiasmo y energía, el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) lo transforma en investigación científica puntera en el campo del cáncer de mama. Una investigación vital con el fin de mejorar la esperanza y la calidad de vida de las personas que sufren un cáncer de mama».

Mamapop Tarragona cuenta con el apoyo de Fundación Repsol, Factor Energía, el Port de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, el Club Rotary Tarragona, el Club Baloncesto Tarragona, el Nàstic de Tarragona; así como con la colaboración de la Diputació de Tarragona.

El espectáculo solidario Mamapop se estrenará en el Palau Ferial y de Congresos de Tarragona el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 20h. Se ponen en venta más de un millar de entradas, que ya se pueden adquirir en www.mamapop.cat y de manera física en FarmaTarraco (C/ de Pere Martell, 5).