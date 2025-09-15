Después de cometer el hurto, los detenidos huyeron en un vehículo de alquiler y fueron interceptados en la AP-7.Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional detuvieron el lunes pasado en Tarragona, en una actuación conjunta, dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 41 y los 69 años, como presuntos autores de un delito de hurto.

Los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de Manises (Valencia), donde habrían sustraído dinero y objetos valorados en cerca de 48.000 euros a una turista, aprovechando un momento de descuido cuando la víctima iba a alquilar un vehículo.

Después del hurto, los autores huyeron en un turismo de alquiler. La Policía Nacional, al tener conocimiento de los hechos, sospechó que se trataba de un grupo itinerante e inició una investigación. Asimismo, difundió las características del vehículo a los Mossos d'Esquadra, que finalmente lo localizaron e interceptaron en la AP-7, en la salida de Tarragona.

En el cacheo del vehículo, los agentes intervinieron 5.820 euros en efectivo, joyas y relojes de gran valor, bolsos de lujo, dispositivos electrónicos, herramientas para forzar cerraduras y varios billetes de 100 euros falsos.

Los tres arrestados, todos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición judicial.