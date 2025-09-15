El Festival La Terrasseta vuelve a brillar en Santa Tecla

El parc de Saavedra se llenó ayer por la tarde para disfrutar del Cabaret de Circ.Gerard Martí

El Festival La Terrasseta llegó este fin de semana a su decimocuarta edición. El certamen feminista de música y arte independiente ya se ha consolidado en las fiestas tarraconenses y cada vez tiene un público más fiel.

«Somos adolescentes. Mantenemos el espíritu de ser un festival pequeño que en cierta forma da el pistoletazo de salida a Santa Tecla. Con una programación de música independiente y cultural que normalmente no llega a la ciudad», explicó ayer Aida Bañeres, directora del certamen.

Durante los diferentes días de festival, han pasado grupos de música de todos los estilos, llegando a un público intergeneracional. «Son horarios donde pueden venir los pequeños y también los grandes. Por eso también damos los conciertos por la tarde, para que puedas venir con tu sobrina o hija», dijo Bañeres.

También hubo espacio para las artes escénicas ayer tarde, con el Cabaré de Circo. El parque Saavedra se llenó de familias que disfrutaron de las propuestas de diferentes artistas de toda la península en un ambiente distendido del domingo.

Los grandes se reían de las ocurrencias y tonterías de José Luis, el presentador, mientras los pequeños, sentados en primera fila, se distraían con las acrobacias y coreografías. Cada vez ha ido creciendo más, pero la organización, conformada en el 100% por mujeres, tiene claro que es un festival pequeño «por convicción».

«Es una fórmula un poco complicada. Hace mucho años era gratuito, pero ahora hemos tenido que hacer entradas accesibles para la mayoría de gente. El apoyo de las instituciones públicas es muy importante. Se tiene que ajustar para que podamos seguir existiendo. No queremos vincularnos a tener que vender alcohol para poder pagarlo», concluyó Bañeres. La Terrasseta hace las cosas diferente. Y por eso es un festival único en la ciudad.