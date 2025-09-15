ERC pide un buen dispositivo de recogida de la basura por Santa Tecla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona exige al alcalde Rubén Viñuales que ponga en marcha un dispositivo de limpieza y recogida de la basura eficiente «para garantizar que durante las fiestas de Santa Tecla las calles de Tarragona se mantengan en condiciones dignas».

Los republicanos alertan de que la imagen vivida hace sólo un mes por Sant Magí, con contenedores desbordados y bolsas de basura acumuladas durante horas, no se puede repetir de ninguna manera. «El gobierno del PSC demostró una falta de planificación y una dejadez en la gestión de un servicio básico. Tarragona no puede permitirse aparecer ante los vecinos y visitantes como una ciudad sucia y mal gestionada», ha denunciado el portavoz adjunto de ERC, Xavi Puig.

Además, ERC recuerda que Santa Tecla concentra todavía más actividad en la calle que Sant Magí, con miles de personas disfrutando de los actos de cultura popular, conciertos y pasacalles. «Justamente por eso hace falta reforzar el dispositivo, dimensionarlo correctamente y poner en el centro el cuidado del espacio público. No estamos hablando sólo de imagen: es una cuestión de salud pública, convivencia ciudadana y respeto por los tarraconenses y tarraconenses. Nadie tendría que levantarse con las calles llenas de desperdicios ni con los olores y pestes que hacen la ciudad irrespirable después de la fiesta», ha insistido Puig.

ERC reclama, también, un refuerzo en la limpieza inmediata después de los principales actos y un mantenimiento más esmerado de los contenedores, muchos de los cuales acumulan suciedad desde hace meses y desprenden malos olores, especialmente los días de calor.