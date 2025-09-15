La Asociación Contra el Cáncer y el Hospital Viamed impulsarán actividades de acompañamiento y atención psicológica y social

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta mañana, el presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona, Fede Adán, y el gerente del Hospital Viamed Tarragona, Josep Morera, han firmado un convenio de colaboración para la realización de actividades de apoyo y acompañamiento y de atención psicológica y social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, reduciendo las alteraciones emocionales, relacionales y sociales que pueden surgir como consecuencia de la enfermedad.

El acuerdo tiene como finalidad ofrecer un apoyo integral a las personas con cáncer y a sus familias mediante programas y actividades de acompañamiento, voluntariado, atención psicológica y social. De esta manera, se refuerza la atención personalizada en el entorno hospitalario y se garantiza un soporte emocional y práctico durante todo el proceso de la enfermedad.

El presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona, Fede Adan, ha destacado que «este convenio es un hito clave para nuestra entidad y para la ciudad. Nos permite estar más cerca de los pacientes y sus familias, y hacerlo desde un hospital que apuesta de manera clara por el área oncológica. Es una oportunidad para ofrecer un apoyo completo, que va más allá del tratamiento médico y pone en el centro a las personas».

Por su parte, Josep Morera, representando del Hospital Viamed, ha subrayado que «para nosotros té un gran significado establecer esta colaboración con la Asociación Contra el Cáncer. Compartimos la misma visión, poner a la persona en el centro de la atención, no sólo desde el punto de vista médico, sino también desde el soporte emocional y social que resulta fundamental en todo proceso oncológico. Este convenio nos permite reforzar nuestra apuesta por una atención integral, humana y de calidad, acompañando a los pacientes y sus familias en todas las etapas de la enfermedad».

Esta colaboración supone un paso adelante en la atención a la oncología en Tarragona, ya que permitirá coordinar esfuerzos entre los equipos médicos y los profesionales y voluntarios de la Asociación, garantizando un acompañamiento personalizado durante todas las fases de la enfermedad.

La Asociación Contra el Cáncer realiza este programa de manera gratuita para el Hospital con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona enferma de cáncer y de sus familiares, reduciendo las alteraciones emocionales, relacionales y sociales que puedan surgir a consecuencia de la enfermedad.