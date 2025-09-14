Estos son los actos destacados del primer domingo de Santa Tecla 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona vive hoy el primer domingo de Santa Tecla, una jornada cargada de actos para acabar de disfrutar de este primer fin de semana de fiestas con vermúes, música, pasacalles y, como, no castells.

Como cada año, uno de los platos fuertes será la Diada Castellera del Primer Diumenge, que arrancará a las 12.15 horas en la Plaça de la Font. La diada constará de tres rondas, y el grupo que no complete las tres construcciones podrá hacer hasta dos tandas más, manteniendo siempre el orden sorteado. Los pilares cerrarán la exhibición y se ejecutarán siguiendo también la orden de actuación.

También a partir de las 12 h, el Aspercamp organiza un vermú solidario en la plaza Corsini, acompañado de juegos para los más menudos, actuaciones musicales, una carpa de la calma y la Cucafera Petita. La Protectora de Animales de Tarragona celebra también un vermú solidario en el Passeig de les Palmeres.

De 13 a 15 horas, la Asociación TeclaPonent ofrecerá una fideuada popular en la plaza de Pilar Padrells, en Torreforta. Más tarde, la entidad propondrá varias actividades como un campeonato de dardos, danza urbana y batallas de rap.

A las 18 h se celebrarán varios actos. El Refugio 1 del Moll de Costa acogerá la proclamación de la Pubilla y el Hereu de Tarragona 2025, junto con las damas, los jóvenes y el pubillatge infantil de la ciudad. En Sant Salvador, el circo será el protagonista con el espectáculo El Sr. de les Baldufes, de la Cía. Penélope y Aquiles. La actuación tendrá lugar en la calle de la Església.

En la plaza de la Rumba, los Xiquets de Tarragona celebrarán la fiesta matalassera del Primer Diumenge. Actuarán PD Tarrakonenas, La Noche Quilombera, DJ Seryi y PD Petardeig. También estarán los gralleros y tamborileros de los Xiquets de Tarragona y d la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Paralelamente, en la plaza Corsini tendrá lugar el 75.º Concurso Nacional de Grupos Sardanistas.

A las 19 h, el Ball Parlat de Sebastiana del Castillo se desplazará, por tercer año consecutivo y por primera vez, a l'Arrabassada. La representación tendrá lugar en la plaza de las Lletres Catalanes. A la misma hora, el Teatro Tarragona se llenará de danza tradicional con el espectáculo Raepte, que explica el paso por Manresa de Sant Ignasi.

A las 20 h, la plaça de la Font será el punto de inicio del pasacalle de los 40 años de fuego del Drac de Sant Roc. La bestia tarraconense celebrará su aniversario con la compañía de nueve bestias venidas de todo el territorio catalán.

La música también será protagonista en la Terrasseta, situada en el parque de Saabedra. La programación de este domingo incluye el cabaré de circo de la Terrasseta, a las 18.30 h, el concierto de Rowsi, a las 20 h, y la sesión de Dj de The Clitorians a las 21.30 h.