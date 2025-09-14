Prohíben el baño en la playa de Tamarit de Tarragona por la presencia de dragón azul

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La playa de Tamarit, en Tarragona, ha tenido que izar este domingo la bandera roja por la presencia de dragón azul. Protección Civil ha alertado de que este tipo de molusco puede provocar reacciones cutáneas y, por lo tanto, el baño queda temporalmente prohibido.

El dragón azul (Glaucus atlanticus) es un pequeño molusco marino, de unos cuatro centímetros, con una picadura venenosa que puede provocar irritación intensa, vómitos, mareos, un síncope o, incluso, un choque anafiláctico.

Es un depredador marino que se alimenta de medusas y otros organismos parecidos que flotan en la superficie, como las carabelas portuguesas. El animal es inmune al veneno de estos animales y, además, es capaz de almacenarlo en su propio organismo, acumulándolo en partes concretas de su cuerpo.

De momento, el molusco no se ha detectado en ninguna otra playa en Tarragona. La playa del Cap de Sant Pere, en Cambrils, también ha izado la bandera roja este domingo. En este caso el motivo ha sido la mala calidad del agua.