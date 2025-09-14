Más de un millar de personas participan en la 45.ª Peonada Popular de Santa Tecla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Peonada Popular de Santa Tecla se ha celebrado este domingo 14 de septiembre con la participación de 1.100 personas inscritas. La actividad, organizada por Tarragona Esports, ha contado nuevamente con el patrocinio de Parc Central, desde donde el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dado el pistoletazo de salida.

La jornada ha ofrecido dos circuitos, uno de 5,61 kilómetros y otro de 2,79 kilómetros, los dos con llegada al aparcamiento superior de Parc Central.

La cita deportiva ha contado también con la colaboración de varias empresas y entidades: Bon Preu y Esclat, Coca-Cola, Ruzafa, Automàtic Tarraco, Europa Direct y Protección Civil.

La Peonada Popular es uno de los actos deportivos más emblemáticos de las fiestas de Santa Tecla, con una participación abierta a todas las edades y perfiles.