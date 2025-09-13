La Guardia Urbana denuncia a dos personas por conducción negligente en la Rambla de Ponent

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha denunciado a un hombre de 24 años por conducción negligente en la Rambla Ponent. Los hechos pasaron el viernes, hacia las 0.15h, cuando después de recibir la alerta de una ciudadana donde avisaba de que había vehículos conduciendo de forma negligente a dos patrullas logotipadas y una de paisano se desplazaron hasta el lugar para localizarlos.

Los agentes pararon un vehículo, cuyo conductor ha quedado denunciado por conducción negligente, por tenencia de sustancias estupefacientes y por conducir un vehículo con presencia en el organismo de drogas. En este mismo punto, se denunció el conductor de una motocicleta, de 19 años, por no tener la ITV ni el seguro en vigor, por circular por la acera y por conducción negligente.

Aparte, también ha sido sancionado para no obedecer las órdenes de los agentes y por alteración del orden público. Dos diligencias por alcoholemia por positivo penal. Aquella medianoche también se abrieron diligencias por un delito contra la seguridad del tráfico a un conductor, de 58 años, para dar una tasa de 0,71 mg/l de aire aspirado en la prueba de alcoholemia, en la avenida Mediterrani.

Unas horas más tarde, hacia las 2.30h, una patrulla de los Mossos d'Esquadra requirió el apoyo de una patrulla de la Unidad de Tráfico de la Guardia Urbana para que hiciera la prueba de alcoholemia a una ciudadana (41 años) que habían parado conduciendo en la calle Sant Francesc y que presentaba síntomas de ir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El resultado de la prueba fue de 0,87 mg/l de aire aspirado. Por este motivo también se le han abierto diligencias por un delito contra la seguridad del tráfico.