Los pescadores de Tarragona empiezan la veda este viernes, adelantando el parón dos meses

Las 22 embarcaciones de arrastre de la Confraria de Pescadors de Tarragona empiezan este viernes una veda pesquera que se alargará hasta el 12 de octubre. Los marineros han optado por adelantar dos meses el parón biológico, previsto para el mes de noviembre, con el fin de cumplir con la cuota del Mediterráneo occidental estatal de capturas.

El sector reclama una mejor planificación al inicio del año con los topes ya fijados de los días que pueden salir a pescar y, sobre todo, ir al mar todo el año. Exigen 180 días con respecto a los 130 actuales. "Pedimos que nos dejen trabajar, con tres meses de veda con el pescado que se está pescando, creo que sería suficiente", afirma el vicepresidente de la cofradía tarraconense, Jaume Sans.

Los pescadores de la Confraria de Tarragona han decidido adelantar la veda para que todas las embarcaciones puedan cumplir con los días y la cuota establecida por la Comisión Europea (CE). "Con la problemática de los días, había barcas que no llegaban a noviembre", ha explicado Sans a ACN.

El vicepresidente de la entidad ha subrayado que toda la flota del Mediterráneo se encuentra en la misma situación, pero que ellos han optado por detenerse para ir todos a una y cumplir con los topes fijados. "Está todo el Mediterráneo igual, no llegaremos todos a noviembre o diciembre, si no dan más días como el año pasado", ha apuntado.

Los marineros están a favor de hacer la veda por varios motivos, entre ellos, por el hecho de que permite la regeneración marina y, por lo tanto, eso facilita que haya más capturas. Con todo, consideran que son insuficientes los 130 días establecidos por Europa. "Con los tres meses de veda qué hacemos, si después podemos ir al mar todo el resto del año, creo que sería suficiente", ha afirmado. "Estaría muy bien ir 180 días al mar, sería más que suficiente", ha insistido Sans.

En paralelo, también ha pedido una mayor planificación de las cuotas pesqueras a inicio de año para poder organizarse. "No sabemos nunca cuándo empezaremos ni con los días que empezamos. Este año, empezaron con la reducción de 27 días; después tuvimos que cambiar los coups", ha lamentado.

Asimismo, ha asegurado que el futuro del sector está en la cuerda floja: "quedamos pocas barcas, éramos 40 barcas, ahora somos 22. En Cambrils, quedan 6 y eran unas 20-30, mirando muelle por muelle todos vamos a menos, no tenemos relevo, dentro de diez años no quedará nadie", ha sentenciado.