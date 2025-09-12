Los monumentos de Tarragona cobrarán vida este sábado por la noche

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Los espacios monumentales de las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad, entre ellas Tarragona, abrirán gratuitamente sus puertas este sábado, 13 de septiembre, en la octava edición de ‘La Noche del Patrimonio’.

Esta nueva edición apuesta por una mayor participación ciudadana a través de un programa de actividades accesibles e inclusivas dedicadas a la interpretación del patrimonio, con el que los vecinos y visitantes disfrutarán de museos, palacios o iglesias fuera de su horario habitual, y con propuestas específicas diseñadas para atraer los más jóvenes.

De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de talleres intergeneracionales, encuentros con creadores, acciones de mediación artística y actuaciones participativas, entre otros, para promover la reflexión colectiva y entender el patrimonio como una “herramienta para construir el futuro”, tal como explica en un comunicado el Grupo de Ciudades Patrimonio, entidad que organiza este acontecimiento.

La programación, que se celebrará de manera simultánea en Alcalá de Henares (Madrid), Ávila, Baeza (Jaén), Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda (Jaén), se estructurará en tres secciones comunes: ‘Abierto Patrimonio’, ‘Vivo Patrimonio’ y ‘Escena Patrimonio’.

En el marco de ‘Abierto Patrimonio’, los espacios culturales reconocidos por la UNESCO, entre los cuales hay el Pretorio y Circo Romano de Tarragona, la Muralla de Ávila, el Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba, las Casas Colgadas en Cuenca, las Torres de la Cleresia en Salamanca o el Centro Didáctico de la Judería en Segovia, se podrán visitar desde la noche hasta la madrugada.