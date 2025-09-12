La fiesta mestiza de Las Karamba

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este viernes La Terrasseta de Tarragona bailará al ritmo de Las Karamba, una formación formada por seis mujeres mestizas, músicas y migrantes nacidas en diferentes puntos del mundo pero unidas a Barcelona para hacer vibrar al público con su música.

La de Tarragona es una de las pocas paradas en Catalunya de la gira Té lo digo cantando, que este verano ha rodado por ciudades como Montreal, en el Canadá, o Maryland, Cleveland, Chicago, Washington, Massachusetts o Nueva York, en los EE.UU.

La fórmula de Las Karamba bebe de la música cubana, pero también se alimenta del bolero, el reparto, la salsa, la rumba y el rape.

Laso Karamba son Ahyvin Bruno (ve y güiro), Ahylin Bruno (congas y corso), Liviet Ojeda (bajo y corso), Natasha Arizu (teclado y corso), Rita Baulida (timbal) y Mariam Rivera (flauta). Té lo digo cantando es su último trabajo de estudio, un disco de claro homenaje Celia Cruz en fondo y forma, que busca explicar las penas con alegría y despertar las ganas de cantar, bailar y cargarse de energía positiva.

Te lo digo cantando, explica Ahyvin Bruno, «responde a las ganas de hablar de cosas que a veces nos cuesta digerir, y hacerlo de manera amable, compartiendo la melodía y el baile». En este trabajo Las Karamba tratan temas como la maternidad y la necesidad de la mujer de redefinirse una vez ha sido madre, o el luto por la pérdida o la ruptura de una relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Pero lo hacen al más puro estilo Celia Cruz, cantando fuerte, con ritmos vibrantes y recordando que la vida es una suela.

«En esta gira se está generando una energía sublime», asegura la vocalista de la banda, añadiendo que «cuando se acaba el concierto, todo el mundo está sudado, porque esta energía que nosotros tenemos arriba del escenario se acaba contagiando abajo. Es una cosa difícil de explicar: se ve y se baila».

Laso Karamba, además, llegan a Tarragona con el buen regusto de la gira americana. Un tour, explica Ahyvin, que ha combinado la dureza de las horas de carretera, las largas jornadas sin dormir y los cambios de avión con un recibimiento extraordinario: «Con todo lo que está pasando a los Estados Unidos con la comunidad latina y la cuestión migratoria, ha habido una conexión brutal». Al fin y al cabo, recuerda a la vocalista de Las Karamba, «nosotras mismas somos mujeres mestizas, latinas y migrantes».

Laso Karamba actuarán este mismo viernes 12 de septiembre a las 20.30 h. La entrada tiene un precio de 10 euros y mujer acceso en el recinto de La Terrasseta para asistir no sólo a este concierto, sino también al concierto de Meli Perea (18.45 h); a la sesión de Dj Matralleta (22 h); y al concierto de Ortiga (23 h). A partir de las 00.30h, el acceso a La Terrasseta es gratuito y a las 00.45 h habrá otra sesión de Dj Metralleta.