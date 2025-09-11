Viñuales defiende que los recién llegados son "imprescindibles" para el futuro de Cataluña en el acto de la Festividad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que los recién llegados son "imprescindibles" en la Cataluña del presente y del futuro y ha defendido la pluralidad del país. "En este tiempo complejo en que a menudo se multiplican las voces que quieren dividir y enfrentar, nosotros alzamos la mirada y afirmamos con fuerza que Cataluña se construye sobre la concordia, la convivencia y el respeto," ha asegurado en la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova. "La pluralidad no nos debilita, sino que nos protege", ha añadido. Una cincuentena de entidades y asociaciones de la ciudad han participado en el acto de este 11 de septiembre, donde se ha interpretado un poema de Glòria Coll y las cuatro colles castelleres del municipio han alzado pilares.