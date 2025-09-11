Política
Viñuales defiende que los recién llegados son "imprescindibles" para el futuro de Cataluña en el acto de la Festividad
El alcalde de Tarragona asegura que la pluralidad no nos debilita sino que "nos protege"
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que los recién llegados son "imprescindibles" en la Cataluña del presente y del futuro y ha defendido la pluralidad del país. "En este tiempo complejo en que a menudo se multiplican las voces que quieren dividir y enfrentar, nosotros alzamos la mirada y afirmamos con fuerza que Cataluña se construye sobre la concordia, la convivencia y el respeto," ha asegurado en la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova. "La pluralidad no nos debilita, sino que nos protege", ha añadido. Una cincuentena de entidades y asociaciones de la ciudad han participado en el acto de este 11 de septiembre, donde se ha interpretado un poema de Glòria Coll y las cuatro colles castelleres del municipio han alzado pilares.