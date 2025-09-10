Repsol apoya un año más a trece entidades vinculadas a Santa Tecla

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La Casa Canals de Tarragona acogió ayer por la tarde una nueva edición del Aperitivo de Santa Tecla, un acto que marca el inicio de la Fiesta Mayor y en el que Repsol aprovechó para presentar sus colaboraciones con entidades y proyectos vinculados a la festividad. «Es una muestra del compromiso de Repsol, una colaboración de más de 25 años. No solo económicamente, sino también de otras formas. Santa Tecla y Repsol ya son dos ideas que van unidas», expuso Javier Sancho, director del complejo industrial de Repsol en Tarragona.

Desde la compañía se ha dado apoyo a 13 iniciativas y proyectos relacionados con la fiesta. Un ejemplo son los nuevos vestuarios del Águila de Tarragona, que este año celebra sus 40 tecles, y de la Cucafera. También se subvencionarán los trajes de los portadores del Dragón de Sant Roc y de los Diables Voramar, que verán la luz el próximo año. «Dentro de nuestras políticas de apoyo al territorio, tenemos un fuerte impulso en todos los temas vinculados al patrimonio cultural. Y eso es nuestra fiesta, las colles y las entidades», añadió Sancho.

Vestuario hecho en Reus

El Aperitivo contó con la presencia de Josep Maria Casas, sastre de la tienda El Barato de Reus, responsable de la confección de los trajes de las diferentes entidades del séquito. «Ha sido un camino bonito, compartido en todo momento con las colles», expresó Casas.

Más allá de eso, las colaboraciones de Repsol también han permitido sacar adelante algunos actos conmemorativos de otros aniversarios, como los 200 años de los Gigantes Viejos de Tarragona y del Cuerpo del Buey, así como el 50º aniversario del Cuerpo de Bastoners del Esbart Santa Tecla. En cuanto a los castells, Repsol apoya diversas iniciativas de las cuatro colles castelleres de la ciudad. Un ejemplo es la nueva red del local de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Además, una de las novedades de este año ha sido la ayuda a Misión Seguici, el nuevo juego de mesa de las fiestas, que estará disponible a partir de mañana.

En conjunto, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, quiso agradecer el compromiso de Repsol con la Fiesta Mayor de la ciudad. «El Ayuntamiento impulsa las fiestas. Es un presupuesto de 800.000 euros. Doce días. Eso ni el emperador Cómodo en Roma. Y el apoyo de la empresa es muy importante. Al final, Santa Tecla es de las entidades, que hacen que la fiesta sea lo que es y que sea un éxito», expresó el alcalde tarraconense.