Las obras de renovación de la red de abastecimiento en la calle Tortosa de Torreforta entran en la recta final

Imagen de las obras de renovación de la red de abastecimiento en la calle Tortosa de Torreforta.Cedida

Las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Tortosa, en Torreforta, se encuentran ya en su fase final. Los trabajos para renovar un kilómetro de cañerías empezaron el 24 de febrero con un presupuesto de 900.000 euros.

Durante el verano, se ha renovado la cañería del entorno de la Escuela Torreforta antes del inicio de curso escolar y, en las próximas semanas, se llevará a cabo la renovación del último tramo, entre las calles de la Segarra y Ebre.

Las tareas han incluido la demolición del pavimento, excavaciones y zanjas para la renovación de la red de abastecimiento, montaje de cañería, conexiones hidráulicas y renovación de acometidas de agua potable, así como la posterior reposición del pavimento.

Los trabajos se han desarrollado en dos fases para minimizar las afectaciones a los vecinos y comerciantes de la zona, cumpliendo así con los objetivos de mejora de las infraestructuras con el menor impacto posible para la ciudadanía. Para las conexiones hidráulicas es necesario efectuar cortes puntuales en el suministro de agua.