Detenido en Tarragona un hombre por engañar y extorsionar a una decena de empresarios

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a un hombre que habría extorsionado más de una decena de empresarios de Murcia, Valencia, Tarragona y también de fuera del Estado. El arrestado se hacía pasar por un comercial especializado en tratamiento de maquinaria industrial y ofrecía a las víctimas una prueba supuestamente gratuita.

Una vez finalizado el trabajo, sin embargo, acababa exigiéndoles el pago de una elevada cantidad de dinero. Para conseguir su objetivo amenazaba a los empresarios diciéndoles que enviaría a sus familiares con cobrar la deuda y les advertía sobre el uso de la fuerza o la violencia en caso de que fuera necesario.

El hombre, que ya ha pasado a disposición judicial, habría conseguido transferencias por valor de más de 10.000 euros. La investigación se inició cuando un empresario de la ciudad de Murcia interpuso denuncia poniendo en conocimiento que un hombre había contacto con él haciéndose pasar por un comercial especializado en el tratamiento de hojas utilizadas en maquinaria industrial.

El arrestado le habría ofrecido una prueba gratuita para afilar y reparar los elementos de corte en varias máquinas industriales, pero cuando le devolvió las hojas supuestamente tratadas, se dio cuenta de que el tratamiento realizado consistía simplemente en una capa de aceite.

Después del supuesto tratamiento, le habría exigido el pago de una elevada cantidad de dinero amenazándolo con enviar a sus familiares y advirtiéndolo del uso de la fuerza o la violencia. El empresario, atemorizado ante la incesante cantidad de llamadas amenazadoras y visitas que recibía por parte del detenido, se vio obligado a hacer el pago.

La investigación permitió tener conocimiento que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil habrían recibido diferentes denuncias por hechos similares, localizando más de una decena de empresarios víctimas de las extorsiones.

Después de meses de investigación y numerosas actuaciones policiales, la policía española consiguió identificar, localizar y detener al hombre en un domicilio de Tarragona. Según la policía, el arrestado se desplazaba de forma itinerante por todo el territorio español.

El hombre ha pasado a disposición judicial a espera que se adopten las medidas cautelares pertinentes.