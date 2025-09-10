El Ayuntamiento de Tarragona prevé reservar 190.000 euros para rehabilitar el Hostal del Sol

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El paquete de inversiones pactado entre los socialistas y los juntaires incluye una partida de 190.000 euros para ejecutar las obras de rehabilitación del solar del antiguo Hostal del Sol, situado en el paseo de Sant Antoni. Con esta intervención, se pretende convertir la finca —cerrada desde el 2009 — en un espacio verde y accesible.

El portavoz municipal de JxCat, Jordi Sendra, recuerda que junto a este solar se encuentra el baluarte de Sant Climent, un monumento histórico construido durante el siglo XVII y declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN): «No podíamos permitir que Tarragona tuviera un punto tan estratégico en situación de abandono». «Cerramos quince años de degradación y empezamos un futuro de dignificación y uso ciudadano», añade el consejero.

En un primer momento, el gobierno municipal descartó llevar a cabo esta actuación, que había sido anunciada en el mandato anterior. Finalmente, lo decidió salir adelante después del acuerdo presupuestario alcanzado a finales del año pasado con Junts, que exigía la reapertura de este espacio para aprobar las cuentas del 2025. El Ayuntamiento reservó una partida de 40.000 euros para modificar el proyecto, que está prácticamente acabado, y lo adaptó a las condiciones exigidas por la Comisión de Patrimonio de la Generalitat de Catalunya, la cual tendrá que dar su visto bueno para poder iniciar las obras de rehabilitación.

Esta partida se incluirá, a través de una enmienda, en el modificativo de crédito que pasará hoy por la Comisión de Hacienda. Posteriormente, tendrá que ser aprobado por el pleno municipal.