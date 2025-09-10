Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La primera semana de octubre Tarragona acogerá unas jornadas sobre Tarraco en la historia, con la voluntad de dar a conocer las diferentes visiones que se han tenido de la nuestra a lo largo de los tiempos y con el fin de comprender cómo ha influido; la visión que su gente ha tenido en épocas posteriores, y como ha ido formando un relato y un urbanismo que define la ciudad y los tarraconenses.

En las jornadas, que se celebrarán los primeros tres miércoles de octubre, es decir, el día 1, el 8 y el 15 a las 17 horas en la Antigua Audiencia, intervendrán especialistas de las diferentes épocas históricas, que harán reflexionar, y podrán compartir conocimientos en debates posteriores, a que servirán para entender que el patrimonio forma parte de las vidas de todos. Así pues, se contará con tres grandes coloquios. El primero, titulado La transmisión de material y transformación romana de la antigüedad tardía a la edad media; el segundo llamado La Herencia y tradición romana en la edad media y en último lugar El descubrimiento y recreación de la romanidad en la edad moderna y contemporánea.

Parte académica

El conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, se ha mostrado mucho satisfecho por haber conseguido sacar adelante esta propuesta, «ya que cómo anunciamos la celebración de los 25 de la declaración contaba también con una parte académica y el resultado ha sido muy positivo». El conseller expone que «uno de los ejemplos es este compendio de expertos y expertas en la materia que nos acompañarán el mes de octubre y nos harán redescubrir el por qué de Tarragona y de Tarraco».

Tarraco en la historia es una propuesta de la conselleria de Patrimonio Histórico en el marco de los actos de celebración de Tarraco25 y que ha contado, en todo momento con la colaboración y trabajo conjunto con la Universidad Rovira i Virgili (URV). Para poder asistir hay que hacer la inscripción antes del 30 de septiembre a la dirección electrónica jornadesXXV@tarragona.cat.

Certificado de asistencia

Una vez finalizadas las jornadas en la Antigua Audiencia, se expedirá un certificado de asistencia a las personas que lo soliciten y que hayan asistido los tres días.