18.626 niños y jóvenes tarraconenses arrancaron ayer el nuevo curso escolar. 1.011 alumnos empiezan I3 en la ciudad. El gran grosor de los estudiantes se concentra entre Infantil y Primaria, con 11.660 matrículas, mientras que a la ESO el alumnado total es de 6.966. Con respecto a los jardines de infancia municipales, los niños matriculados son 604.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, dio el pistoletazo de salida al curso desplazándose hasta los centros educativos de Sant Salvador. «Queremos pintar todos los centros este mandato. Y no es un tema fútil, porque casi no recuerdo la última vez que se hizo», expresó al alcalde. Hace tiempo, eran los propios miembros del AMPA de cada escuela quien pintaban los colegios, pero actualmente el Ayuntamiento se quiere hacer cargo y uniformar los centros.

«Lo haremos cuando haga falta, sea en verano o durante el curso. En pocos meses actuaremos en la Escola els Àngels i Campclar. Prepararemos todos los proyectos para los centros que faltan y con la dotación presupuestaria que haga falta, sea con uno modificativo de crédito o con los nuevos presupuestos que ya tenemos que empezar a negociar», indicó Viñuales.

«Víctimas del éxito»

Con respecto a los jardines de infancia municipales, el alcalde se refirió al número de matrículas disponibles, que no da abasto para todas las familias. «Es innegable que somos víctimas de nuestro éxito. Nosotros queremos que todo el mundo pueda tener acceso. Les hogares municipales son de mucha calidad y todo el mundo quiere ir. Intentaremos ir aumentando plazas», añadió Viñuales.

Hay que destacar que hay todavía 26 vacantes en la zona de Ponent y Sant Salvador. Sin embargo, el alcalde apuntó que no es una competencia municipal. «Lo tenemos que hacer de la mano de la Generalitat, la administración competente,» dijo.

Con todo, en los centros se percibe una caída de las ratios. Teresa Roig, directora de la Escola Vedruna Sagrat Cor, explicó que hasta ahora tenían una ratio de 25 estudiantes por aula, mientras que este año estarán sobre los 20. «Se nota la bajada de natalidad», manifestó.

«Si tenemos menos alumnos en el aula quiere decir que puedes prestar una mejor atención, pero en nuestro caso como escuela concertada también es una bajada económica, que también se nota porque no nos llega toda la ayuda de la administración», argumentó Roig.

La disminución de las ratios la agradecen especialmente a infantil «porque la autonomía de los alumnos es inferior». Con todo, Roig lamentó la reducción de las horas de veladores. «Tenemos quince horas para toda la escuela», concluyó a la directora.