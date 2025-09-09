Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

ACTUALIZACIÓN

La normalidad ha vuelto a la AP-7 después de que se hayan reabierto, alrededor de las 16 horas, todos los carriles en sentido norte.

Un carril de la AP-7 en sentido norte ha quedado reabierto hacia las 13.30 horas después de que la vía haya sido cortada horas en esta dirección por un camión que ha perdido las vigas de hierro que transportaba y eso ha provocado un accidente con una furgoneta y cuatro turismos.

Con la reapertura de este carril ya no se hacen desvío en la A-7, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico. El accidente ha tenido lugar hacia las 7.21 horas en el kilómetro 242 de la vía y ha afectado a los dos sentidos porque el material ha ocupado también el sentido sur.

El SEM ha informado de que hay tres personas heridas trasladadas al hospital de Santa Tecla en estado menos grave. En sentido sur ya se habían reabierto todos los carriles. A causa del accidente se han activado 7 patrullas de Mossos, 5 dotaciones de Bomberos y 3 ambulancias del SEM. Mientras ha durado el corte, se han hecho desvíos por la salida 34 hacia la A-7, donde también se han registrado paradas en los dos sentidos, así como en la N-340.