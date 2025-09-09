El Braç de Santa Tecla repartirá más de 1.700 raciones entre la plaza Corsini y el mercado de Torreforta

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El tradicional Pastís del Braç de Santa Tecla se repartirá, un año más, en la plaza Corsini y en el mercado de Torreforta. Este año serán más de 1.700 las raciones que se distribuirán entre los tarraconenses. Quinientas de estas se entregarán este viernes a partir de las 17 h en el mercado de Torreforta, una ubicación estrenada el año pasado, mientras que las otras 1.200 porciones se podrán recoger el próximo miércoles 17 de septiembre a partir de las 18 h en la plaza Corsini. También se repartirán trozos sin gluten.

Como es habitual, aquellos que quieran probar el pastel tendrán que presentar un ticket que podrán intercambiar por una ración. En Torreforta, estos se podrán adquirir previamente este mismo viernes en las paradas y locales del mercado a partir de las 8.30 h. El próximo miércoles, los tickets se podrán conseguir en el estand de las Fiestas ubicado en el Teatro Tarragona y, este año, también en la consigna del Mercat Central de 10 a 14 h, hasta agotar existencias.

«Para nosotros es todo un orgullo acoger este acto. Queremos agradecer sobre todo al Gremio de Artesanos Pasteleros de Tarragona y a todas las pastelerías implicadas que hacen este acto posible, porque sin ellos no podríamos disfrutar de esta deliciosa iniciativa», ha subrayado la presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, durante la presentación del acto.

La misma presidenta ha destacado la importancia de que Torreforta vuelva a ser escenario de este acontecimiento: «Después de la buena acogida del año pasado, el mercado de Torreforta repite por segundo año como punto de distribución del Braç y, en este sentido, estamos muy contentos de acercar un año más esta bonita tradición a Ponent».

En total, se elaborarán 225 pasteles, a cargo de ocho pastelerías de la ciudad. Estas son: Pastisseria Conde, Pastisseria Sant Miquel, Món Pastissers, Pastisseria Mil·lenni, Pastisseria Cal Jan, Pastisseria El Pastis7, Pastisseria Trill y Velvet MGL. «Para nosotros es un gran esfuerzo: tenemos que hacer las planchas, montar la nata... Pero es una tradición muy bonita, y es muy importante poder compartirla con los tarraconenses», ha afirmado Marc García, de la Velvet.

Actividades en Torreforta

En Torreforta, la distribución del Braç llegará acompañada de varias actividades para los más pequeños. Así, este viernes a partir de las 17 h arrancará el inicio de tres jornadas culturales y lúdicas organizadas por Teclaponent. Una de ellas será la sesión de cuentos de Cuentropía, impulsada por la Casa Sant Josep con el apoyo de la Xarxa Santa Tecla. Esta tendrá lugar delante del mercado a las 17.30 h.