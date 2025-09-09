Accidente en la AP-7 en Tarragona: un camión pierde la carga, varios vehículos implicados y retenciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La autopista AP-7 se encuentra cortada en Tarragona en sentido norte -sentido Barcelona- por un accidente con varios vehículos implicados y un camión que ha perdido la carga, según han informado al Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y los Bomberos de la Generalitat.

El accidente ha tenido lugar hacia las 7.21 horas en el kilómetro 242 de la vía, cuando el camión ha perdido las vigas de hierro que transportaba y ha provocado un accidente con una furgoneta y cuatro vehículos más, según han indicado fuentes de Tráfico.

La afectación es en los dos sentidos ya que también hay vigas en sentido sur, donde sólo hay un carril abierto y se acumulan tres kilómetros de retención. Los Bomberos trabajan con cinco dotaciones y los Mossos d'Esquadra han activado siete patrullas. La alternativa a esta vía es la A-7, que también acumula unos tres kilómetros de retención en Tarragona en sentido este.