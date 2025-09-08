Urbaser tendrá que acoger una plantilla inmersa en una batalla sindical

Luis Blanco, de UGT, a la izquierda de la imagen, y Vicente Escudero, de USOC, a la derecha, están enfrentadosACN

Urbaser y el Ayuntamiento de Tarragona firmaron hace pocos días el contrato del servicio de basura y limpieza por los próximos diez años, con un coste anual de 20,2 millones de euros, además de 26,6 millones en inversiones.

El gran reto de la compañía es mejorar la recogida y la imagen de la ciudad, pero, para conseguirlo, tendrá que acoger en una plantilla de unas trescientas personas que está inmersa en una batalla sindical.

USOC, sindicato minoritario al comité de empresa, recogió firmas de los trabajadores y las presentó para convocar una asamblea la semana pasada. En la reunión, el sindicato planteaba revocar el actual comité para no avanzar en la aplicación del nuevo convenio laboral y convocar elecciones sindicales. Se acordó un incremento de los salarios del 2’7%, pero los trabajadores quieren y negocian para llegar al 3,5%.

Asamblea suspendida

Pero la asamblea no se celebró, ya que desde de UGT, el sindicato mayoritario, se hizo un requerimiento a USOC para que desconvocaran la asamblea, ya que consideran que el proceso no es legal. USOC ha pospuesto la reunión de forma «temporal» a la espera de una respuesta de sus servicios jurídicos. «Nos han amenazado. Inspección del Trabajo está informada y se pronunciará al respecto», explica Vicente Escudero, delegado sindical de USOC.

Desde de UGT consideran que simplemente han avisado de las consecuencias. «Creemos que la forma de actuar no es correcta. Ahora mismo, nuestra prioridad es hacer un buen tráfico con Urbaser», indica Luis Blanco, presidente del comité de empresa y delegado de UGT.

Esta semana estará la primera reunión entre la empresa y el comité de empresa, ya que Urbaser ya puede hacerlo de lleno derecho y como nueva encargada del servicio. «La plantilla está tranquila», dice Blanco.

Además, desde de UGT se expresa que se mantendrá firme ante «todos los intentos de desestabilizar al comité» y confía al llegar a un acuerdo para el incremento salarial del 3,5%.

Así todo, en las próximas semanas se esperan más movimientos y la celebración de la asamblea todavía está en el aire. Un capítulo más de una relación tormentosa entre los sindicatos de USOC y UGT a la brigada de limpieza de Tarragona, que parece lejos de mejorar.