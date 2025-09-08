Tarragona dedicará una escultura a Lorca para conmemorar el 90.º aniversario de sus visitas

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona recordará a Federico García Lorca con una escultura y un programa cultural que conmemorará el 90.º aniversario de las visitas que el poeta granadino hizo a la ciudad el año 1935. La obra, a cargo de la escultora Béatrice Bizot, se colocará en la plaza que lleva el nombre del autor, aunque todavía no hay fecha prevista de inauguración. Esta se dedicará también a sus personajes femeninos.

Con respecto a las actividades, arrancarán mañana por la noche y se alargarán hasta diciembre. Estas incluirán exposiciones, proyecciones, conferencias, clubs de lectura, y espectáculos teatrales y musicales. «Lorca es más que un poeta que visitó nuestra ciudad y se maravilló, es un ejemplo que la vida es cultura y que la cultura es esencial a nuestras vidas e imprescindible para desarrollar un pensamiento crítico», ha expresado la consellera de Cultura del Ajuntament, Sandra Ramos, durante la presentación de los actos.

Lorca visitó la ciudad por primera vez en septiembre de 1935, coincidiendo con las fiestas de Santa Tecla, y volvió el 13 de noviembre para asistir al estreno de su adaptación de La dama boba. «Quedó deslumbrado con la belleza de nuestra ciudad, hasta el punto de exclamar que Tarragona era ‘pura Roma’», ha explicado Ramos.

Esta misma expresión inspiró el documental que dará el pistoletazo de salida al programa: Roma Pura. Lorca a Tarragona (1935). El filme, con guion y dirección de Joana Zapata, se estrenará hoy a las 19 horas en el Teatre Tarragona. Se trata de una pieza de docuficción que recrea la estancia del poeta en la ciudad, combinando dramatizaciones e imágenes de archivo.

Otra propuesta destacada es la exposición itinerante Federico García Lorca i Tarragona (1935-1936), que viajará por los centros cívicos y el Centre Cultural Antic Ajuntament entre el 1 de octubre y el 24 de enero. Los escenarios de la ciudad también serán protagonistas, acogiendo obras del autor, como Bodas de sangre, y otros dedicadas en su figura, como La silueta de Lorca y Los Centros de Lorca.

Paralelamente, se harán clubs de lectura dedicados a títulos emblemáticos del escritor como La casa de Bernarda Alba. También se presentarán nuevas ediciones de libros como Un perro andaluz, con ilustraciones de Amat Pellejà y una versión ampliada de Lorca, la incógnita visita, de Josep Maria Rosselló.

Además, el Departamento de Filologías Románicas de la URV y el grupo de investigación GRLMC organizarán el ciclo de conferencias Poeta en Tarragona: 90.º aniversario de la visita de Federico García Lorca a la ciudad de Tarragona.

«Es un programa transversal, muy completo, hecho con la colaboración de diferentes departamentos del Ayuntamiento y entidades; de una gran calidad y estima», ha subrayado Ramos. «Podríamos decir que es, en cierta manera, una continuación del programa de Memoria Democrática, pero perfilado en torno a la figura de Lorca y el cual incluye tres vertientes: su estancia en Tarragona, la filología y el teatro» ha detallado Joaquim Nolla, director del Archivo Municipal.