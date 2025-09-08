Exposiciones, conferencias, clubs de lectura y espectáculos para conmemorar los 90 años de la visita de Lorca a Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona conmemorará el 90.º aniversario de la visita del poeta Federico García Lorca a la ciudad con un ciclo de exposiciones, conferencias, clubs de lectura y espectáculos. Lorca estuvo durante las fiestas de Santa Tecla de 1935 y volvió el 13 de noviembre para asistir al estreno de 'La dama boba', una adaptación suya de la obra de Lope de Vega.

Durante estas estancias, Lorca se mostró cautivado por la romanidad y la luz de la ciudad, así como por su cultura popular. "Lorca es más que un poeta o que un poeta que visitó nuestra ciudad y se maravilló, él es un ejemplo que la vida es cultura, que la cultura es esencial en nuestras vidas", ha afirmado la consejera de Cultura, Sandra Ramos.

El ciclo de actividades arranca este martes con el estreno del documental 'Roma Pura. Lorca a Tarragona (1935)' en el Teatro Tarragona. Se trata de un trabajo que recrea un hecho desconocido y al mismo tiempo muy ligado a la ciudad, como es su fascinación por la romanidad y la luz de Tàrraco. También se proyectará en varios actos como la inauguración del curso del Campus Extens URV, el 16 de octubre, y en Torreforta, el 20 de noviembre.